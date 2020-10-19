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Синоптик предупреждает о заморозках, но анонсирует и потепление

Понедельник, 19 октября 2020, 12:27
Синоптик предупреждает о заморозках, но анонсирует и потепление

Украина во вторник попадет под влияние мощного западного антициклона: погода будет ветреной, прохладной, но без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "20-го октября разве что на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождиков, из тех, которые погоды не делают.

А так - практически повсеместно без осадков. Туманы будут бродить, это уже их звездный час сейчас - водители, внимательно!".

Детали: Ближайшей ночью ожидается +1 +6 градусов, местами заморозки, во вторник днем ​​в большинстве областей предполагается +8 +13 градусов, на юге +12 +16 градусов.

Ветер будет с северо-запада на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый, некомфортный.

В Киеве 20-го октября существенных осадков не ожидается, но ветер будет порывистым, чем может усиливать ощущение холода.

Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3 +6 градусов, в окрестностях заморозки, днем ​​всего +9, +10 градусов.

По словам синоптика, погреться удастся 22-23 октября - потеплеет до +14 +19 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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