Синоптик предупреждает о заморозках, но анонсирует и потепление
Украина во вторник попадет под влияние мощного западного антициклона: погода будет ветреной, прохладной, но без осадков.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "20-го октября разве что на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождиков, из тех, которые погоды не делают.
А так - практически повсеместно без осадков. Туманы будут бродить, это уже их звездный час сейчас - водители, внимательно!".
Детали: Ближайшей ночью ожидается +1 +6 градусов, местами заморозки, во вторник днем в большинстве областей предполагается +8 +13 градусов, на юге +12 +16 градусов.
Ветер будет с северо-запада на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый, некомфортный.
В Киеве 20-го октября существенных осадков не ожидается, но ветер будет порывистым, чем может усиливать ощущение холода.
Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3 +6 градусов, в окрестностях заморозки, днем всего +9, +10 градусов.
По словам синоптика, погреться удастся 22-23 октября - потеплеет до +14 +19 градусов.