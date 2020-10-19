Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Польща після низки антирекордів відкриє ковідний госпіталь на стадіоні в Варшаві

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:48

Польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на COVID-19, буде відкритий на національному стадіоні у Варшаві. 

Цю інформацію підтвердив TVP Info офіційний представник уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда". 

Мюллер пояснив, що близько 500 місць для людей, інфікованих коронавірусом, будуть створені в конференц-залах стадіону - також з можливістю кисневої терапії на місці. 

Кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші ліжка будуть доступні вже цього тижня.

Як пояснив Мюллер, за останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема, спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні. 

Рішення було прийнято, додав Мюллер, через стрімке зростання поширення коронавірусу і необхідність забезпечити місця для госпіталізації людей із COVID-19.

За останні тижні Польща фіксувала нові рекорди щоденних випадків коронавірусу та смертей. Лікарі повідомляють про нестачу персоналу, лікарняних ліжок та обладнання.

У неділю в Польщі лабораторні тести підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 8536 осіб, 49 пацієнтів померли.

Теми: ПольщаВавришкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні не лишилося області, готової до послаблення карантину

документ Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука

У неділю COVID діагностували 4 766 жителям України

Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу

Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження

відеоВбивство вчителя у Франції: тисячі людей вийшли на вулиці

Усі новини...
Польща
Прем’єр Польщі вийшов з карантину
Польський суд продовжив арешт ексглави Укравтодору
У Польщі черговий антирекорд: понад 8 тисяч випадків коронавірусу за добу
Останні новини
12:48
Польща після низки антирекордів відкриє ковідний госпіталь на стадіоні в Варшаві
12:37
"Нафтогаз" випускає євробонди – медіа
12:30
Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад
12:27
Синоптик попереджає про заморозки, але пророкує потепління
12:21
Книга про Стуса: видавництво оскаржить перемогу Медведчука
12:16
У Києві 385 нових хворих на СOVID, 5 людей померли
12:13
Moody's знизило кредитний рейтинг Великої Британії
12:11
Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука
12:01
В Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ
11:49
фотоОпублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить
Усі новини...