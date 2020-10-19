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Польща після низки антирекордів відкриє ковідний госпіталь на стадіоні в Варшаві

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:48

Польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на COVID-19, буде відкритий на національному стадіоні у Варшаві. 

Цю інформацію підтвердив TVP Info офіційний представник уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда". 

Мюллер пояснив, що близько 500 місць для людей, інфікованих коронавірусом, будуть створені в конференц-залах стадіону - також з можливістю кисневої терапії на місці. 

Кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші ліжка будуть доступні вже цього тижня.

Як пояснив Мюллер, за останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема, спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні. 

Рішення було прийнято, додав Мюллер, через стрімке зростання поширення коронавірусу і необхідність забезпечити місця для госпіталізації людей із COVID-19.

За останні тижні Польща фіксувала нові рекорди щоденних випадків коронавірусу та смертей. Лікарі повідомляють про нестачу персоналу, лікарняних ліжок та обладнання.

У неділю в Польщі лабораторні тести підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 8536 осіб, 49 пацієнтів померли.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаВавришкарантин
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