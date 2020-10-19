Польша после ряда антирекордов откроет ковидный госпиталь на стадионе в Варшаве

Полевой госпиталь для пациентов, страдающих COVID-19, будет открыт на национальном стадионе в Варшаве.

Эту информацию подтвердил TVP Info официальный представитель правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда".

Мюллер пояснил, что около 500 мест для людей, инфицированных коронавирусом, будут созданы в конференц-залах стадиона - также с возможностью кислородной терапии на месте.

Количество мест можно будет расширить до 1000 коек. Первые кровати будут доступны уже на этой неделе.

Как пояснил Мюллер, за последние месяцы по всей Польше были определены места, в частности, спортивной инфраструктуры, где могут быть образованы больницы.

Решение было принято, добавил Мюллер, из-за стремительного роста распространения коронавируса и необходимость обеспечить места для госпитализации людей с COVID-19.

За последние недели Польша фиксировала новые рекорды ежедневных случаев коронавируса и смертей. Врачи сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования.

В воскресенье в Польше лабораторные тесты подтвердили коронавирус еще у 8536 человек, 49 пациентов умерли.