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Вкрав урну для голосування, щоб розводити равликів - кримінальне ноу-хау 2020

Понеділок, 19 жовтня 2020, 14:13
Вкрав урну для голосування, щоб розводити равликів - кримінальне ноу-хау 2020

На Запоріжжі співробітники поліції протягом доби знайшли місцевого мешканця, який викрав  з виборчої дільниці урну для голосування.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Увечері 18 жовтня до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідома особа викрала урну для голосування. 

Співробітники місцевої поліції встановили зловмисника вранці 19 жовтня. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному.

Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії чоловіка мають ознаки кримінального правопорушення, наголошують правоохоронці. 

 

Українська правда

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Теми: Запорізька областьвибориполіція
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