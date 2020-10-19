На Запоріжжі співробітники поліції протягом доби знайшли місцевого мешканця, який викрав з виборчої дільниці урну для голосування.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Увечері 18 жовтня до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідома особа викрала урну для голосування.

Співробітники місцевої поліції встановили зловмисника вранці 19 жовтня. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному.

Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії чоловіка мають ознаки кримінального правопорушення, наголошують правоохоронці.