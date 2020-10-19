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Уголовное ноу-хау 2020: урну для голосования украли, чтобы разводить улиток

Понедельник, 19 октября 2020, 14:13
Уголовное ноу-хау 2020: урну для голосования украли, чтобы разводить улиток

В Запорожье сотрудники полиции в течение суток нашли местного жителя, который похитил с избирательного участка урну для голосования.

Источник: Национальная полиция

Детали: Вечером 18 октября в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

Сотрудники местной полиции установили злоумышленника утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако, действия мужчины имеют признаки уголовного преступления, отмечают правоохранители.

 

Украинская правда
Темы: Запорожская областьвиборыполиция
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