У Чехії скандал через міністерку, яка назвала прем'єра "дебілом", не знаючи про камеру

У Чехії міністерка праці та соціальних питань Яна Малачова назвала прем’єра Андрея Бабіша "дебілом", не знаючи, що камери в студії ще увімкнені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Слова Малачової пролунали після інтерв’ю у телестудії Czech Television, коли вона вважала, що камери вже вимкнули.

"Те, що зробив Бабіш - це суцільний хаос, а нам тепер разом розгрібати це. Перепрошую, але це дебіл (в оригіналі "To je d*bil, pardon" - ред.)", - сказала вона після завершення розмови, вважаючи, що це вже не потрапить в ефір.

Канал вирішив зробити і цей фрагмент публічним.

Згодом Малачова пояснила, що вдалася до такого висловлювання "на емоціях".

"Коли на тобі багато відповідальності, без емоцій не обійтися - я не робот. Ми у розпалі "другої хвилі" епідемії, і для мене зараз пріоритет - цей безпецедентний виклик", - відповіла вона журналістам в SMS.

Водночас, вона не сказала, чи планує публічно вибачитися перед Бабішем.

Ані Андрей Бабіш, ані лідер Чеської соціал-демократичної партії (ČSSD), представницею якої є Малачова, ще не відреагували на ситуацію.

Водночас, у соцмережах випадок спровокував бурхливу дискусію. Люди схвалюють або засуджують слова міністерки. Також сперечаються, чи не порушив телеканал професійні стандарти, публікуючи те, що мало залишитися off records.

Як зазначає видання Novinky, між міністеркою та Бабішем вже тривалий час напружені стосунки. Навесні прем’єр також критикував її в інтерв’ю.

За кількістю хворих на душу населення Чехія - серед перших у Європі. 16 жовтня в країні, населення якої становить близько 10,7 млн осіб, зареєстрували понад 11 тисяч заражень - новий рекорд з початку епідемії.

У зв'язку з постійним погіршенням ситуації у Празі збираються відкрити великий польовий госпіталь, також ведуть переговори з іншими країнами про лікування інфікованих COVID-19.