Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Чехии скандал из-за министра, которая назвала премьера "дебилом", не зная о камере

Понедельник, 19 октября 2020, 14:48

В Чехии министр труда и социальных вопросов Яна Малачова назвала премьера Андрея Бабиша "дебилом", не зная, что камеры в студии еще включены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Слова Малачовой прозвучали после интервью в телестудии Czech Television, когда она считала, что камеры уже выключили.

"То, что сделал Бабиш - это сплошной хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Извините, но это дебил (в оригинале "To je d*bil, pardon" - ред.)", - сказала она после завершения разговора, считая, что это уже не попадет в эфир.

Канал решил сделать и этот фрагмент публичным.

Впоследствии Малачова объяснила, что прибегла к такому высказывания "на эмоциях".

"Когда на тебе много ответственности, без эмоций не обойтись - я не робот. Мы в разгаре "второй волны" эпидемии, и для меня сейчас приоритет - это беспрецедентный вызов", - ответила она журналистам в SMS.

В то же время она не сказала, что планирует публично извиниться перед Бабишем.

Ни Андрей Бабиш, ни лидер Чешской социал-демократической партии (ČSSD), представительницей которой является Малачова, еще не отреагировали на ситуацию.

В соцсетях случай спровоцировал бурную дискуссию. Люди одобряют или осуждают слова министра. Также спорят, не нарушил ли телеканал профессиональные стандарты, публикуя то, что должно было остаться off records.

Как отмечает издание Novinky, между Малачовой и Бабишем уже длительное время напряженные отношения. Весной премьер также критиковал ее в интервью.

По количеству больных на душу населения Чехия - среди первых в Европе. 16 октября в стране, население которой составляет около 10,7 млн человек, зарегистрировали более 11 тысяч заражений - новый рекорд с начала эпидемии.

В связи с постоянным ухудшением ситуации в Праге собираются открыть большой полевой госпиталь, также ведут переговоры с другими странами о лечении инфицированных COVID-19.

Темы: ЧехиякоронавирусCovid-2019карантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПеремирие между Арменией и Азербайджаном продержалось менее суток: продолжаются тяжелые бои

После "победы Медведчука" книгу о Стусе раскупили, будет новый тираж

В Украине не осталось области, готовой к ослаблению карантина

документ Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке

В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины

Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки

Все новости...
Чехия
В Праге полиция разогнала антикарантинную акцию с 2000 участниками
Более 150 протестующих против карантина задержали в Праге
В Праге открыли первый отель для больных коронавирусом
Последние новости
15:38
В Умани неизвестный избил гражданина Израиля – полиция
15:28
Укрзализныця имеет неиспользованный потенциал реализации металлолома – ЕБА
15:09
Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял
14:51
фотоНа Львовщине сожгли "Мерседес" кандидата на главу ОТО
14:48
В Чехии скандал из-за министра, которая назвала премьера "дебилом", не зная о камере
14:45
фото, видеоВ Карпатах идет снег, на Драгобрате уже 7 см
14:15
Зарплата учителей в 2021: МОН озвучил суммы
14:13
фотоУголовное ноу-хау 2020: урну для голосования украли, чтобы разводить улиток
14:12
В автобусах Варшавы будут показывать ролики о привлекательности Украины
13:59
Медведчук и Ко оспаривают в КС закон об объединении общин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!