На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на голову ОТГ
Понеділок, 19 жовтня 2020, 14:51
У Дрогобичі Львівської області невідомий підпалив "Мерседес" кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ.
Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області
Дослівно: "19 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі".
Деталі: На місці події працює слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції.
Правоохоронці намагаються встановити особу, причетну до підпалу.
Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.
Українська правда