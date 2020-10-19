На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на голову ОТГ

У Дрогобичі Львівської області невідомий підпалив "Мерседес" кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Дослівно: "19 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі".

Деталі: На місці події працює слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції.

Правоохоронці намагаються встановити особу, причетну до підпалу.

Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.