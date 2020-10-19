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На Львовщине сожгли "Мерседес" кандидата на главу ОТО

Понедельник, 19 октября 2020, 14:51
На Львовщине сожгли Мерседес кандидата на главу ОТО

В Дрогобыче Львовской области неизвестный поджег "Мерседес" кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области

Дословно: "19 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче".

Детали: На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дрогобычского отдела полиции.

Правоохранители пытаются установить лицо, причастное к поджогу.

 

Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

Украинская правда
Темы: местная властьвиборыполицияЛьвовщина
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