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Жителі облцентрів можуть порівняти кандидатів в мери та до міських рад

Понеділок, 19 жовтня 2020, 15:24
Жителі облцентрів можуть порівняти кандидатів в мери та до міських рад

Жителі облцентрів можуть порівняти кандидатів в мери та до міських рад

В Україні створили сайт, де можна порівняти програмні позиції топ-3 популярних кандидатів в мери та топ-5 партій до міських рад.

Джерело: Повідомлення громадської організації Центр спільних дій

Деталі: Згідно з методологією інструменту аналізували програми кандидатів в мери та партій, які займають перші 3 або 5 щаблів відповідно у соціологічних опитуваннях. Здебільшого аналітики опиралися на дані групи Рейтинг, КМІСу, Центру Разумкова. Усі кандидати наведені в алфавітному порядку.

Також в інструменті проаналізували позиції кандидатів у мери обласних центрів у тих сферах політики, на які вони безпосередньо можуть вплинути на місцевому рівні та на зміни у яких є найбільший запит громадян згідно з опитуванням. А це освіта, охорона здоров’я, дороги, транспорт, житлово-комунальне господарство та соціальна політика.

В організації зазначили, що багато партій не змогли описати свій чіткий план дій стосовно ключових сфер, за які безпосередньо відповідає саме місцева влада. Натомість частина партій обіцяють скасувати чи не виконувати державні закони та урядові реформи, отримати звідкись повноваження, яких не має самоврядування.

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Передісторія: Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня

"Українська правда" в Threads

Теми: виборимісцева влада
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