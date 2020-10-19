Жители облцентров могут сравнить кандидатов в мэры и в городские советы

В Украине создали сайт, где можно сравнить программные позиции топ-3 популярных кандидатов в мэры и топ-5 партий в городские советы.

Источник: Сообщение общественной организации Центр совместных действий

Детали: Согласно методологии инструмента анализировали программы кандидатов в мэры и партий, занимающих первые 3 или 5 ступеней соответственно в социологических опросах. В основном аналитики опирались на данные группы Рейтинг, КМИС, Центр Разумкова. Все кандидаты приведены в алфавитном порядке.

Также в инструменте проанализировали позиции кандидатов в мэры областных центров в тех сферах политики, на которые они непосредственно могут повлиять на местном уровне и на изменения в которых есть наибольший запрос граждан согласно опросу. А это образование, здравоохранение, дороги, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная политика.

В организации отметили, что многие партии не смогли описать свой четкий план действий по ключевым сферам, за которые непосредственно отвечает именно местные власти. Зато часть партий обещают отменить или не выполнять государственные законы и правительственные реформы, получить откуда-то полномочия, которых не имеет самоуправление.

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Предыстория: Местные выборы должны состояться 25 октября