Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жители облцентров могут сравнить кандидатов в мэры и в городские советы

Понедельник, 19 октября 2020, 15:24
Жители облцентров могут сравнить кандидатов в мэры и в городские советы

В Украине создали сайт, где можно сравнить программные позиции топ-3 популярных кандидатов в мэры и топ-5 партий в городские советы.

Источник: Сообщение общественной организации Центр совместных действий

 Детали: Согласно методологии инструмента анализировали программы кандидатов в мэры и партий, занимающих первые 3 или 5 ступеней соответственно в социологических опросах. В основном аналитики опирались на данные группы Рейтинг, КМИС, Центр Разумкова. Все кандидаты приведены в алфавитном порядке.

Также в инструменте проанализировали позиции кандидатов в мэры областных центров в тех сферах политики, на которые они непосредственно могут повлиять на местном уровне и на изменения в которых есть наибольший запрос граждан согласно опросу. А это образование, здравоохранение, дороги, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная политика.

В организации отметили, что многие партии не смогли описать свой четкий план действий по ключевым сферам, за которые непосредственно отвечает именно местные власти. Зато часть партий обещают отменить или не выполнять государственные законы и правительственные реформы, получить откуда-то полномочия, которых не имеет самоуправление.

Читайте также: Сюрпризы местных выборов: что нужно знать, чтобы не "сломать мозг" - 2

Предыстория: Местные выборы должны состояться 25 октября

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: