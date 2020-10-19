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В Умані побили ізраїльтянина

Понеділок, 19 жовтня 2020, 15:38

Поліцейські м. Умань, що на Черкащині, встановлюють осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень громадянину Ізраїлю, 2003 року народження.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "До Уманського відділу поліції 18 жовтня звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження, та повідомив що йому на вулиці Софії Перовської невідома особа нанесла тілесні ушкодження. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група".

Деталі: Правоохоронці оглянули місце злочину та провели обхід прилеглих вулиць, щоб встановити, чи камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ. Поліція розшукує хуліганів.

Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Черкаська областьполіція


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