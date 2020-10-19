Полицейские г. Умань, что в Черкасской области, устанавливают лиц, причастных к избиению гражданина Израиля, 2003 года рождения.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "В Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа".

Детали: Правоохранители осмотрели место преступления и провели обход близлежащих улиц, чтобы установить, есть ли камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК. Полиция разыскивает хулиганов.

Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.