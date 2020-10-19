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На Черкащині вийшли протестувати проти "червоної" зони

Понеділок, 19 жовтня 2020, 15:53

У Смілі Черкаської області під міською радою зібралися місцеві жителі, щоб висловити протест проти впровадження карантинних обмежень "червоної" зони.

Джерело: "Суспільне Черкаси"

Дослівно: "На площі зібралося близько сотні смілян. Вони не згодні з впровадженням низкою заборон, що почали діяти від 19 жовтня. Люди просять не закривати дитсадки".

Деталі: Відзначається, що на акцію прийшли підприємці із вимогою не забороняти їм продовжувати діяльність на час карантину.

За словами заступника міського голови Сміли Павла Кондратенка, міська комісія змогла домовитися з державною, щоб в місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним, залізничним транспортом. Усі інші обмеження застосовуються до Сміли.

 

У понеділок заплановане позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де мають вирішити, які саме обмеження у місті діятимуть.

З 16 по 18 жовтня на території міста зареєстровано 99 нових випадків захворювання на коронавірус, госпіталізовано 4 осіб, контактних за місцем проживання 175 осіб, одужало 25 осіб.

Загалом у місті Сміла 747 осіб хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 (з них 124 госпіталізовано, 623 вдома на самоізоляції).

З початку пандемії захворіло на коронавірус в Смілі –1256 осіб, з них 509 осіб одужали (негативні результати ПЛР).

Теми: карантинCovid-2019коронавірус


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