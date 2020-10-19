Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черкасской области вышли протестовать против "красной" зоны

Понедельник, 19 октября 2020, 15:53
В Черкасской области вышли протестовать против красной зоны

В Смеле Черкасской области под городским советом собрались местные жители, чтобы выразить протест против введения карантина из-за "красной" зоны.

Источник: "Суспільне Черкассы"

Дословно: "На площади собралось около сотни смелян. Они не согласны с внедрением ряда запретов, которые начали действовать с 19 октября. Люди просят не закрывать детсады".

Детали: Отмечается, что на акцию пришли предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

По словам заместителя городского головы Смелы Павла Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Все остальные ограничения применяются к Смеле.

 

В понедельник запланировано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где должны решить, какие именно ограничения в городе будут действовать.

С 16 по 18 октября на территории города зарегистрировано 99 новых случаев заболевания на коронавирус, госпитализированы 4 человека, контактных по месту жительства 175 человек, выписаны 25 человек.

Всего в городе Смела 747 человек болеют коронавирусной болезнью COVID-19 (из них 124 госпитализированы, 623 дома на самоизоляции).

С начала пандемии заболело коронавирус в Смеле -1256 человек, из них 509 человек выздоровели (отрицательные результаты ПЦР).

Напомним: 

  • 15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров. Смела попала в красную зону.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: