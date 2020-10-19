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В Черкасской области вышли протестовать против "красной" зоны

Понедельник, 19 октября 2020, 15:53

В Смеле Черкасской области под городским советом собрались местные жители, чтобы выразить протест против введения карантина из-за "красной" зоны.

Источник: "Суспільне Черкассы"

Дословно: "На площади собралось около сотни смелян. Они не согласны с внедрением ряда запретов, которые начали действовать с 19 октября. Люди просят не закрывать детсады".

Детали: Отмечается, что на акцию пришли предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

По словам заместителя городского головы Смелы Павла Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Все остальные ограничения применяются к Смеле.

 

В понедельник запланировано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где должны решить, какие именно ограничения в городе будут действовать.

С 16 по 18 октября на территории города зарегистрировано 99 новых случаев заболевания на коронавирус, госпитализированы 4 человека, контактных по месту жительства 175 человек, выписаны 25 человек.

Всего в городе Смела 747 человек болеют коронавирусной болезнью COVID-19 (из них 124 госпитализированы, 623 дома на самоизоляции).

С начала пандемии заболело коронавирус в Смеле -1256 человек, из них 509 человек выздоровели (отрицательные результаты ПЦР).

Напомним: 

  • 15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров. Смела попала в красную зону.

Темы: карантинCovid-2019коронавирус


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