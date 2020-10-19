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Словенія оголосила епідемію: комендантська година і заборона руху між регіонами

Понеділок, 19 жовтня 2020, 15:52

Уряд Словенії оголосив епідемію на всій території країни, заборонив пересування між регіонами і запровадив комендантську годину в нічний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTV.

"Уряд оголосив епідемію на всій території Словенії, беручи до уваги погіршення епідеміологічної ситуації в Європі та оцінку консультативної групи Міністерства охорони здоров'я про те, що епідемію слід оголосити якомога швидше", - сказав речник уряду Єлко Кацин.

Обмеження на пересування в нічний час набере чинності 20 жовтня і буде діяти з 21:00 до 6:00 ранку. Винятки будуть стосуватимуться поїздок на роботу та екстрених випадків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями.

"Обмеження було прийнято на підставі досвіду з-за кордону, але головним чином тому, що протягом останніх двох тижнів було встановлено, що багато випадків поширення інфекцій були наслідком приватного спілкування вночі, приватних вечірок у ресторанах тощо", - сказав міністр внутрішніх справ Алеш Хойс.

Також забороняється пересування між усіма регіонами з опівночі вівторка. Виїзд з регіону буде можливим лише для "робочої, господарської, лісової та подібної діяльності, усунення безпосередньої небезпеки для життя та майна, допомоги людям похилого віку, доступу до медичних послуг або аптек, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами".

З завтрашнього дня також застосовуватимуться жорсткіші заходи щодо зборів у громадських місцях. Кількість людей, які можуть збиратися на свіжому повітрі, зменшено з 10 до шести людей. Виняток становлять лише члени сім'ї.

Всі збори, всі заходи, релігійні церемонії, весілля, меси також будуть заборонені. 

У неділю в результаті проведення 2637 тестів на коронавірус зараження було підтверджено у 537 людей, що становить 20,4 відсотка від усіх перевірених.

Нагадаємо, 16 жовтня уряд Словенії поділив країну на "помаранчеву" і "червону" зони залежно від кількості хворих.

Теми: Словеніяепідемія
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