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Словения объявила эпидемию: комендантский час и запрет движения между регионами

Понедельник, 19 октября 2020, 15:52

Правительство Словении объявило эпидемию на всей территории страны, запретило передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV.

"Правительство объявило эпидемию по всей территории Словении, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в Европе и оценку консультативной группы Министерства здравоохранения о том, что эпидемию следует объявить как можно скорее", - сказал представитель правительства Елко Кацин.

Ограничение на передвижение в ночное время вступит в силу 20 октября и будет действовать с 21:00 до 6:00 утра. Исключения будут касаться поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

"Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.

Также запрещается передвижение между всеми регионами с полуночи вторника. Выезд из региона будет возможным только для "рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями".

С завтрашнего дня также применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.

Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.

В воскресенье в результате проведения 2637 тестов на коронавирус заражение было подтверждено в 537 человек, что составляет 20,4 процента от всех проверенных.

Напомним, 16 октября правительство Словении поделило страну на "оранжевую" и "красную" зону в зависимости от количества больных.

Темы: Словенияэпидемия
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