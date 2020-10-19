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У Харкові порушили справу через студентський бал-маскарад

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:22

Поліцейські у Харкові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил через студентський бал-маскарад у готелі в центрі міста.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області, пресслужба Харківської міськради

Дослівно: "19 жовтня під час моніторингу Інтернет-мережі працівники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію про  те, що в готелі по  проспекту Незалежності 16 жовтня відбувся бал-маскарад, який, можливо,  був проведений з порушенням карантинних вимог та норм.

На даний час співробітниками поліції проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюються  свідки та очевидці злочину, можливі потерпілі особи".

Деталі: Відзначається, що слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

 

Максимальне покарання відповідно до санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

16 жовтня у готелі "Харків-Палас" відбувся "Студентський бал-маскарад 2020".

 
 

Українська правда
Теми: ХарківкоронавірусCovid-2019поліціякарантин


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