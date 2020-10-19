В Харькове возбудили дело из-за студенческого бал-маскарада

Полицейские в Харькове открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил из-за студенческого бал-маскарада в гостинице в центре города.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области, пресс-служба Харьковского горсовета

Дословно: "19 октября во время мониторинга Интернет-сети работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию о том, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм...

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные пострадавшие лица".

Детали: Отмечается, что следователи внесли сведения в ЕРДР по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

16 октября в гостинице "Харьков-Палас" состоялся "Студенческий бал-маскарад 2020".