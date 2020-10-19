В Харькове возбудили дело из-за студенческого бал-маскарада
Полицейские в Харькове открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил из-за студенческого бал-маскарада в гостинице в центре города.
Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области, пресс-служба Харьковского горсовета
Дословно: "19 октября во время мониторинга Интернет-сети работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию о том, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм...
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные пострадавшие лица".
Детали: Отмечается, что следователи внесли сведения в ЕРДР по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК.
Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
16 октября в гостинице "Харьков-Палас" состоялся "Студенческий бал-маскарад 2020".