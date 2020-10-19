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Влада Чернівців вирішила не закривати дитячі садки попри "червону" зону

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:27

На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради ухвалили рішення відновити роботу дитячих садочків, які закрилися 19 жовтня через потрапляння міста до "червоної зони" карантину.

Джерело: "Укрінформ" з місця події

Пряма мова секретаря міськради Василя Продана: "Сьогодні в нас не відкрилися дитячі садочки. Позиція управління освіти - є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, проте немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування.

Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть за найгіршого сценарію, закривати дитячі садочки та молодші класи школи не варто".

Деталі: Відтак, члени виконкому проголосували за те, аби дозволити роботу дитячих садочків за умов заповненості дошкільних закладів дітьми не більше ніж на 60%.

Дитячі садочки у Чернівцях можуть відкритися вже у вівторок 20 жовтня.

Нагадаємо: 15 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили 8 обласних центрів

Теми: карантинЧернівці


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