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Власти Черновцов решили не закрывать детсады несмотря на "красную" зону

Понедельник, 19 октября 2020, 17:27
Власти Черновцов решили не закрывать детсады несмотря на красную зону

На заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета приняли решение возобновить работу детских садов, которые закрылись 19 октября из-за попадания города в "красную зону" карантина.

Источник: "Укринформ" с места события

Прямая речь секретаря горсовета Василия Продана: "Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления.

Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит".

Детали: Следовательно, члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%.

Детские сады в Черновцах могут открыться уже во вторник 20 октября.

Напомним: 15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров.

Темы: карантинЧерновцы
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