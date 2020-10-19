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Лідери Вірменії та Азербайджану заявили про готовність провести переговори в Москві

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:53

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили про готовність приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пашинян і Алієв сказали в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"Нагірно-карабаський конфлікт повинен вирішуватися виключно мирним шляхом, це наша позиція. На жаль, Азербайджан не згоден з цією точкою зору. І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату, в тому числі і поїхати, зустрітися, поговорити", - сказав прем'єр Вірменії, відповідаючи на питання, чи готовий він приїхати в Москву.

При цьому Пашинян зазначив, що рішення конфлікту навколо Нагірного Карабаху має спиратися на компроміс. "Не на капітуляцію однієї зі сторін, а на компроміс", - підкреслив він.

У свою чергу, Алієв заявив, що азербайджанська сторона готова "зустрітися і в Москві, і в будь-якому іншому місці, для того, щоб покласти край протистоянню та знайти шляхи врегулювання". Президент запевнив, що в Баку "готовий для будь-яких контактів".

"І в даному випадку я запрошення такого не отримував, тому це питання не до мене. Багато разів особисто президент Росії Владімір Путін і до нього Дмітрій Медведєв проводили тристоронні зустрічі між керівниками Вірменії та Азербайджану. Але після того, як влада в Вірменії перейшла в руки умовного "Сороса" такі контакти припинилися", - сказав президент Азербайджану.

Нагадаємо, домовленість про припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном, досягнута 17 жовтня, не протрималася і доби, обидві сторони звинуватили один одного в загостренні бойових дій.

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