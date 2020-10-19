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Лидеры Армении и Азербайджана заявили о готовности провести переговоры в Москве

Понедельник, 19 октября 2020, 17:53

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности приехать в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пашинян и Алиев сказали в интервью российскому агентству ТАСС.

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", - сказал премьер Армении, отвечая на вопрос, готов ли он приехать в Москву.

При этом Пашинян отметил, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс. "Не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - подчеркнул он.

В свою очередь, Алиев заявил, что азербайджанская сторона готова "встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования". Президент заверил, что в Баку "готовы для любых контактов".

"И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому этот вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса", такие контакты прекратились", - сказал президент Азербайджана.

Напомним, договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, достигнутая 17 октября, не продлилась и суток, обе стороны обвинили друг друга в обострении боевых действий.



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