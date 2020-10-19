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На Донбасі противник двічі відкривав вогонь і випробував долю з безпілотником

Понеділок, 19 жовтня 2020, 18:03
На Донбасі противник двічі відкривав вогонь і випробував долю з безпілотником

Від початку доби 19 жовтня російські найманці двічі обстріляли позиції українських військ на Донбасі, без втрат.

Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 17.30 19 жовтня

Дослівно: "Від початку поточної доби 19 жовтня у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ"

Деталі: Вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське.

Окрім того, поблизу Авдіївки було виявлено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Українскі військові подавили роботу безпілотника противника засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

Зазначається, що ворожі провокації не становили загрози, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Наголошується, що підрозділи Об’єднаних сил перебувають у готовності до адекватного реагування на будь-які провокації противника та дотримуються умов припинення вогню.

Українська правда

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Теми: війнаДонбас
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