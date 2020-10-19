На Донбассе противник дважды открывал огонь и испытал судьбу с беспилотником

С начала суток 19 октября российские наемники дважды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, без потерь.

Источник: вечерняя сводка о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 19 октября

Дословно: "С начала текущих суток 19 октября в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск".

Детали: Утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, вблизи Авдеевки был обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военные подавили работу беспилотника противника средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Отмечается, что вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины ответный огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил находятся в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника и соблюдают условия прекращения огня.