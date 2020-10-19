В Іспанії кілька регіонів посилюють коронавірусні обмеження
Кілька іспанських регіонів посилили обмеження щодо коронавірусу, намагаючись приборкати другу хвилю зараження.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Влада північного регіону Кастилія-і-Леон оголосила, що закриє місто Бургос та сусіднє місто Аранда-де-Дуеро на всі поїздки, крім необхідних, з вівторка ввечері. Рівень зараження в регіоні перевищив 500 випадків на 100 000 людей.
"Ми перебуваємо в обставинах, подібних до березневих або квітневих", - заявив мер Бургоса Даніель де ла Роза.
Регіон наклав подібні обмеження на міста Саламанка, Леон та Паленсія минулого тижня.
Арагон, який влітку був центром кількох спалахів, пов’язаних із сільськогосподарськими працівниками-мігрантами, ввів обмеження пропускної спроможності барів та ресторанів та заборонив продаж алкоголю в магазинах між 22:00 та 8:00.
Регіональний керівник відділу охорони здоров'я Сіра Реполлес заявила, що вона "дуже близька" до введення обмежень на пересування в столиці регіону Сарагосі.
А Каталонія, яка минулого тижня розпорядилася на 15 днів зупинити роботу барів і ресторанів, заявила цілодобовим компаніям, що вони повинні закриватися о 22:00 і не мають права відкритись до 7 ранку.
Нагадаємо, на початку жовтня уряд Іспанії заявив, що зростання захворюваності по всьому Мадриду означає, що необхідно заблокувати все місто.