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В Іспанії кілька регіонів посилюють коронавірусні обмеження

Понеділок, 19 жовтня 2020, 18:20

Кілька іспанських регіонів посилили обмеження щодо коронавірусу, намагаючись приборкати другу хвилю зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Влада північного регіону Кастилія-і-Леон оголосила, що закриє місто Бургос та сусіднє місто Аранда-де-Дуеро на всі поїздки, крім необхідних, з вівторка ввечері. Рівень зараження в регіоні перевищив 500 випадків на 100 000 людей.

"Ми перебуваємо в обставинах, подібних до березневих або квітневих", - заявив мер Бургоса Даніель де ла Роза.

Регіон наклав подібні обмеження на міста Саламанка, Леон та Паленсія минулого тижня.

Арагон, який влітку був центром кількох спалахів, пов’язаних із сільськогосподарськими працівниками-мігрантами, ввів обмеження пропускної спроможності барів та ресторанів та заборонив продаж алкоголю в магазинах між 22:00 та 8:00.

Регіональний керівник відділу охорони здоров'я Сіра Реполлес заявила, що вона "дуже близька" до введення обмежень на пересування в столиці регіону Сарагосі.

А Каталонія, яка минулого тижня розпорядилася на 15 днів зупинити роботу барів і ресторанів, заявила цілодобовим компаніям, що вони повинні закриватися о 22:00 і не мають права відкритись до 7 ранку.

Нагадаємо, на початку жовтня уряд Іспанії заявив, що зростання захворюваності по всьому Мадриду означає, що необхідно заблокувати все місто.

Теми: Іспаніякоронавірус


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