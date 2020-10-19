Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Испании несколько регионов усиливают коронавирусные ограничения

Понедельник, 19 октября 2020, 18:20

Несколько испанских регионов усилили ограничения из-за коронавируса, пытаясь обуздать вторую волну заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти северного региона Кастилия и Леон объявили, что закроют город Бургос и соседний город Аранда-де-Дуэро на все поездки, кроме необходимых, с вечера вторника. Уровень заражения в регионе превысил 500 случаев на 100 000 человек.

"Мы находимся в обстоятельствах, подобных мартовским или апрельским", - заявил мэр Бургоса Даниэль де ла Роза.

Регион ввел подобные ограничения в городах Саламанка, Леон и Паленсия на прошлой неделе.

Арагон, который летом был центром нескольких вспышек, связанных с сельскохозяйственными работниками-мигрантами, ввел ограничения пропускной способности баров и ресторанов и запретил продажу алкоголя в магазинах между 22:00 и 8:00.

Региональный руководитель отдела здравоохранения Сира Реполлес заявила, что она "очень близка" к введению ограничений на передвижение в столице региона Сарагосе.

А Каталония, которая на прошлой неделе распорядилась на 15 дней остановить работу баров и ресторанов, заявила круглосуточным компаниям, что они должны закрываться в 22:00 и не имеют права открыться до 7 утра.

Темы: Испаниякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: