"Чесно": Партія Кличка витратила майже 46 млн за два тижні кампанії

Київський осередок партії УДАР подав інформацію про витрати на виборчу кампанію за період від 2 до 14 жовтня. Загальна сума витрачених коштів сягає майже 46 мільйонів гривень

Джерело: "Чесно"

Деталі: Судячи з вихідних даних на білбордах Кличка, зовнішню рекламу оплачено з виборчого рахунку УДАРу. На початку вересня пресслужба мера запевняла, що вони мають 300 рекламних площин, оренда яких оплачується партійним коштом. За половину жовтня за ці послуги оператори зовнішньої реклами отримали від столичного осередку партії майже 6,2 мільйона.

Левова частка витрат припадає на телерекламу. Загалом за ефірний час сплачено понад 33 мільйони гривень. Відповідно до звіту, рекламу замовляли в "Нового каналу", "Інтера", ICTV, СТБ, "1+1" та ТРК "Україна".

Реклама в інтернеті коштувала УДАРу 4,6 мільйона. А от на друковані матеріали витратили приблизно 1,6 мільйона. Примітно те, що за розповсюдження листівок агітаторам сплачено лише 35 тисяч. Партія могла залучати волонтерів або ж заплатити готівкою, яка поза виборчим фондом. Роздавачі листівок зізнавалися журналістам, що їм платять 500 гривень на день на руки.

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