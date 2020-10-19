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"Честно": Партия Кличко потратила почти 46 млн за две недели кампании

Понедельник, 19 октября 2020, 19:01

Киевская городская территориальная избирательная комиссия опубликовала первую часть промежуточных финансовых отчетов местных партийных организаций и кандидатов. Киевский центр партии УДАР подал информацию о расходах за период от 2 до 14 октября. Общая сумма потраченных средств составляет почти 46 млн гривен

Источник: "Честно"

Детали: Судя по выходным данным на билбордах Кличко, наружную рекламу оплачено из избирательного счета УДАРа. В начале сентября пресс служба мэра уверяла, что они 300 рекламных плоскостей, аренда которых оплачивается партийным счет. По половину октября за эти услуги операторы наружной рекламы получили от столичной ячейки партии почти 6,2 миллиона.

Львиная доля расходов приходится на телерекламу. Всего за эфирное время уплачено более 33 миллионов гривен. Согласно отчету, рекламу заказывали в "Нового канала", "Интера", ICTV, СТБ, "1 + 1" и ТРК "Украина".

Реклама в интернете стоила УДАРа 4,6 миллиона. А вот на печатные материалы потратили примерно 1,6 миллиона. Примечательно то, что за распространение листовок агитаторам оплачено лишь 35 000. Партия могла привлекать волонтеров или заплатить наличными, которые вне избирательного фонда. Раздатчики листовок признавались журналистам, что им платят 500 гривен в день на руки.

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Темы: Виталий КличкоУдарКиеввиборы


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