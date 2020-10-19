НАБУ: Посадовці з луганської шахти "розпиляли" 14 млн, виділених на запобігання катастрофи

Двом посадовцям і двом директорам фірм повідомлено про підозру у розкраданні понад 14 млн грн, виділених на попередження надзвичайної ситуації у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "19 жовтня 2020 року детективи Національного бюро спільно зі співробітниками УСР в Луганській області ДСР Національної поліції в Україні за процесуального керівництва САП викрили корупційну схему з розкрадання понад 14 млн грн, виділених на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині.

Чотирьом особам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України".

Деталі: Зокрема, підозру оголосили в.о. генеральному директору ДП "Первомайськвугілля" (згідно з інформації на сайті ДП Борису Перепелиці), директору відокремленого підрозділу згаданої шахти — ВП "Шахта "Золоте" (державне підприємство), директорам двох комерційних компаній.

За версією слідства у 2017 році в Первомайсько-Стаханівському вугледобувному регіоні Луганської області склалася критична ситуація з затопленням шахт "Первомайська" і "Голубівська", розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області: після початку проведення антитерористичної операції упродовж 2015- 2016 років там не відкачували воду.

Внаслідок цього рівень води на шахті "Золоте", яка має гідравлічний зв'язок зі згаданими шахтами, збільшився. За таких обставин виник ризик настання надзвичайних ситуацій.

Для запобігання катастрофі Кабмін у 2018 році виділив кошти для фінансування відповідних робіт на шахті "Золоте". Розпорядником цих коштів визначили ДП "Первомайськвугілля".

Слідство встановило, що керівники державного підприємства, його підрозділу та очільники приватних структур, яких вибрав підрядник діяли в змові.

В результаті — "з 33 млн грн з державного бюджету, фактично перерахованих ДП "Первомайськвугілля" своєму ж структурному підрозділу, за посередництва двох приватних компаній незаконно переплачено понад 14 млн грн, які осіли на рахунках приватних компаній. Розкраданню ще майже 3,5 млн грн вдалося запобігти".