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НАБУ: Чиновники с луганской шахты "распилили" 14 млн, выделенных на предотвращение катастрофы

Понедельник, 19 октября 2020, 19:01

Двум чиновникам і двум директорам фирм сообщено о подозрении в хищении более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации в связи с затоплением шахт на Луганщине.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "19 октября 2020 детективы Национального бюро совместно с сотрудниками УСР в Луганской области ДВР Национальной полиции в Украине за процессуального руководства САП разоблачили коррупционную схему по хищению более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине.

Четырем лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины".

Детали: В частности, подозрение объявили и.о. генеральному директору ГП "Первомайскуголь" (согласно информации на сайте ГП, Борису Перепелице), директору обособленного подразделения данной шахты - ОП "Шахта "Золотое" (государственное предприятие), директорам двух коммерческих компаний.

По версии следствия в 2017 году в Первомайском-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт "Первомайской" и "Голубовской", расположенных на временно оккупированной территории Луганской области: после начала антитеррористической операции в течение 2015-2016 годов там ни откачивали воду.

В результате уровень воды на шахте "Золотое", которая имеет гидравлическую связь с упомянутыми шахтами, увеличился. При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения катастрофы Кабмин в 2018 году выделил средства для финансирования соответствующих работ на шахте "Золотое". Распорядителем этих средств определили ГП "Первомайскуголь".

Следствие установило, что руководители государственного предприятия, его подразделения и руководители частных структур, которых выбрал підрядчик действовали в сговоре.

В результате - "из 33 млн грн из государственного бюджета, фактически перечисленных ГП "Первомайскуголь" своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено более 14 млн грн, которые осели на счетах частных компаний. Хищение еще почти 3,5 млн грн удалось предотвратить".

Украинская правда
Темы: НАБУЛуганская область


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