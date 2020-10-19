Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, балотується на голову ОТГ
Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.
Джерело: ВВС News Україна з посиланням на місцеву територіальну виборчу комісію
Дослівно: "Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області".
Деталі: Лозінський іде на вибори як самовисуванець.
Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.
Довідково: У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.
Нагадаємо: 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.
У 2016 році Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко".