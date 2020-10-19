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Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, балотується на голову ОТГ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 19:49
Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, балотується на голову ОТГ
фото: kyiv.gp.gov.ua

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

Джерело: ВВС News Україна з посиланням на місцеву територіальну виборчу комісію

Дослівно: "Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області".

Деталі: Лозінський іде на вибори як самовисуванець.

Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.

Довідково: У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.

Нагадаємо: 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.

У 2016 році Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко".

"Українська правда" в Threads

Теми: Кіровоградська областьвибориЛозінський
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