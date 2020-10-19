Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, балотується на голову ОТГ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 19:49
фото: kyiv.gp.gov.ua

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

Джерело: ВВС News Україна з посиланням на місцеву територіальну виборчу комісію

Дослівно: "Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області".

Деталі: Лозінський іде на вибори як самовисуванець.

Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.

Довідково: У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.

Нагадаємо: 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.

У 2016 році Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко".

Теми: Кіровоградська областьвибориЛозінський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За 3 роки "бізнес шанованих людей" вивів з України $22 мільярди - голова податкової

МОЗ закликає по-максимуму працювати з дому і не ходити на наради

Обладнати "COVID-шпиталі" поза лікарнями можуть в Києві, Одесі та на Донеччині

відеоПеремир'я між Вірменією і Азербайджаном протрималося менше доби: тривають важкі бої

Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад

В Україні не лишилося області, готової до послаблення карантину

Усі новини...
Кіровоградська область
Рятувальники більше доби ліквідовують наслідки негоди на Кіровоградщині
В Україні послаблення карантину можливе лише в одній області
Вкрадені дороги: СБУ викрила махінації у двох областях і провела обшуки
Останні новини
20:12
Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
19:49
Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, балотується на голову ОТГ
19:37
МЗС: Іран готовий забезпечити однакову компенсацію родичам всіх жертв збитого літака МАУ
19:18
Карантин: УЗ проти зупинки пасажирського залізничного сполучення
19:01
НАБУ: Посадовці з луганської шахти "розпиляли" 14 млн, виділених на запобігання катастрофи
19:01
"Чесно": Партія Кличка витратила майже 46 млн за два тижні кампанії
18:59
Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська у Київ 300 співробітників – ЗМІ
18:33
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж її партія – "Чесно"
18:23
Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,8 мільйонів
18:22
Від 50% до 100%: заповненість лікарень хворими з COVID-19 по областях України
Усі новини...