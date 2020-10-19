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Экс-депутат Лозинский, который сидел за убийство, баллотируется на голову ОТГ

Понедельник, 19 октября 2020, 19:49
Экс-депутат Лозинский, который сидел за убийство, баллотируется на голову ОТГ
фото: kyiv.gp.gov.ua

Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Источник: ВВС News Украина со ссылкой на местную территориальную избирательную комиссию

Дословно: "Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области".

Детали: Информацию относительно кандидатов на должности председателей ОТГ не публикуют на сайте ЦИК.

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Справка: В 2007 году господин Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.

Напомним: 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык.

В 16 году Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

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Темы: Кировоградская областьвиборыЛозинский
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