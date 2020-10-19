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Мін‘юст США звинуватив 6 офіцерів ГРУ у кібератаках в усьому світі, в тому числі в Україні

Понеділок, 19 жовтня 2020, 22:05
Мін‘юст США звинуватив 6 офіцерів ГРУ у кібератаках в усьому світі, в тому числі в Україні

Міністерство юстиції США пред'явило шести посадовцям російського Головного розвідуправління звинувачення в кібератаках в Україні, США, Франції та Південної Кореї, і в зломі програмного забезпечення з використанням руйнівного шкідливого ПО для відключення тисяч комп'ютерів і заподіяння збитків майже в $ 1 мільярд.

Джерело: Associated Press, CNN

Деталі: Передбачувані офіцери ГРУ Росії причетні до хакерських атак проти компаній в США, на енергетичну систему України, організаторів Зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї в 2018 році і проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції. Крім того, на думку американської влади, хакери стояли за атакою за допомогою вірусу-здирника NotPetya, від якого в 2017 році постраждали Україна, країни Західної Європи і США.

Прокуратура повідомила, що підсудні та їхні спільники завдали шкоди комп'ютерним мережам по всьому світу, в тому числі в Україні, Франції, Грузії, Нідерландах, Республіці Корея, Великобританії і США.

CNN повідомляє, що зловмисники знаходяться в Росії.

У число обвинувачених увійшли Юрій Сергійович Андрієнко, Сергій Володимирович Детістов, Павло Валерійович Фролов, Анатолій Сергійович Ковальов, Артем Валерійович Очиченко і Петро Миколайович Пліскін. Їх імена і фотографії показали на прес-конференції Мін'юсту США.

 
скріншот з документу CNN

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяшпигунствонапад
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