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Минюст США обвинил 6 офицеров ГРУ в кибератаках по всему миру, в том числе в Украине

Понедельник, 19 октября 2020, 22:05
Минюст США обвинил 6 офицеров ГРУ в кибератаках по всему миру, в том числе в Украине

Министерство юстиции США предъявило шести должностным лицам российского Главного разведуправления обвинения в кибератаках в Украине, США, Франции и Южной Корее, и во взломе программного обеспечения с использованием разрушительного вредоносного ПО для отключения тысяч компьютеров и причинения убытков почти в $1 миллиард.

Источник: Associated Press, CNN

Детали: Предполагаемые офицеры ГРУ России причастны к хакерским атакам против компаний в США, на энергетическую систему Украины, организаторов Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и против участников президентских выборов 2017 года во Франции. Кроме того, по мнению американских властей, хакеры стояли за атакой с помощью вируса-вымогателя NotPetya, от которого в 2017 году пострадали Украина, страны Западной Европы и США.

Прокуратура сообщила, что подсудимые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе в Украине, Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Великобритании и США.

CNN сообщает, что разыскиваемые находятся в России. 

В число обвиняемых вошли Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. Их имена и фотографии показали на пресс-конференции Минюста США.

 

скриншот с документа CNN

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Темы: СШАРосcияшпионажнападение
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