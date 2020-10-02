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"Плівки Лероса": Слуга народу звернулася до поліції і НАБУ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 11:22

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура подав заяви в Нацполіцію і Національне антикорупційне бюро в зв'язку озвученими його виключеним із фракції колегою Гео Леросом звинуваченнями з трибуни Верховної Ради.

Джерело: Качура в Telegram

Пряма мова: "Подав звернення в НАБУ і до Нацполіціі з вимогою відреагувати на заяви і повідомлення в соцмережах Гео Лероса, внести запис в ЄРДР і невідкладно розпочати досудове розслідування. Треба створювати нову правову культуру серед політиків, щоб будь-яке озвучене голослівне звинувачення підкріплювалося заявою в правоохоронні органи".

Деталі: Гео Лерос регулярно озвучує звинувачення в коррпуціі щодо владної команди. В "Слузі народу" реагували закликами до Лероса звертатися до відповідних правоохоронних органів.

Що передувало: Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії колишнього співголови фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького в столиці.

Імовірно, саме ці записи Лерос намагався увімкнути у Верховній Раді 30 вересня перед тим, як заявити, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.

Українська правда
Теми: Гео Лерос Слуга народукорупціяполіція


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