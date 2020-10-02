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"Плівки Лероса": Слуга народу звернулася до поліції і НАБУ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 11:22
Плівки Лероса: Слуга народу звернулася до поліції і НАБУ

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура подав заяви в Нацполіцію і Національне антикорупційне бюро в зв'язку озвученими його виключеним із фракції колегою Гео Леросом звинуваченнями з трибуни Верховної Ради.

Джерело: Качура в Telegram

Пряма мова: "Подав звернення в НАБУ і до Нацполіціі з вимогою відреагувати на заяви і повідомлення в соцмережах Гео Лероса, внести запис в ЄРДР і невідкладно розпочати досудове розслідування. Треба створювати нову правову культуру серед політиків, щоб будь-яке озвучене голослівне звинувачення підкріплювалося заявою в правоохоронні органи".

Деталі: Гео Лерос регулярно озвучує звинувачення в коррпуціі щодо владної команди. В "Слузі народу" реагували закликами до Лероса звертатися до відповідних правоохоронних органів.

Що передувало: Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії колишнього співголови фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького в столиці.

Імовірно, саме ці записи Лерос намагався увімкнути у Верховній Раді 30 вересня перед тим, як заявити, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.

В МВС "Українській правді уточнили, що за фактом заяви Лероса, яку оприлюднили ЗМІ, Головним слідчим управління Нацполіції було внесено відомості до ЄРДР за статтею "погроза державному діячу" та призначено перевірку.

Українська правда

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Теми: Гео Лерос Слуга народукорупціяполіція
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