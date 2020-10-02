Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмигаль каже, що луганські пожежі локалізовано, але постраждали до 400 будинків

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 14:56

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, що масштабні пожежі на Луганщині локалізовано і населеним пунктам вже нічого не загрожує.

Джерело: повідомлення МВС щодо поїздки Шмигаля, першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та голова ДСНС Миколи Чечоткіна на Луганщину

Пряма мова Шмигаля: "Від пожеж на Луганщині постраждали близько 19 тис. гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів, від 250 до 400 будинків. Пожежі локалізовані, населені пункти захищено".

Деталі: Водночас, за словами Ярового, в рамках кримінальних проваджень розглядається декілька версій причин пожеж: підпали, злочинна діяльність, наслідки сильного вітру та відсутність дощу протягом 4 місяців.

На місці пожеж продовжують працювати понад 2,5 тисяч осіб і авіація ДСНС – 3 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. З початку гасіння пожеж було здійснено 113 скидів (382 тон води).

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.

Українська правда
Теми: Луганськнадзвичайна подіяпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок – меморандум з Мінцифрою

Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

фото, відеоДубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ

відеоЛерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом"

Усі новини...
Луганськ
У Луганській ОДА вводять карантин
Бойовики використовують міжнародно заборонені міни, вироблені в РФ
В окупованому Луганську від коронавірусу помер головний лікар профільної лікарні – ЗМІ
Останні новини
15:56
"Укренерго" у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 мільярдів
15:37
фотоУ дворі ВАКС стався вибух, суд заявив про втручання в правосуддя
15:36
Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК
15:34
Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог
15:32
Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
15:30
фото Українські кібер-шахраї поцупили в росіян 3 мільйони
15:22
Завод Коломойського скоротив виробництво на 27% через падіння попиту
14:57
Кандидат у мери Києва від СН: Ми не встигнемо прийняти закон про столицю до виборів
14:56
Шмигаль каже, що луганські пожежі локалізовано, але постраждали до 400 будинків
14:55
"Укрексімбанк" надав 515 мільйонів кредиту на ремонт дороги на Полтавщині
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!