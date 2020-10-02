Шмигаль каже, що луганські пожежі локалізовано, але постраждали до 400 будинків

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, що масштабні пожежі на Луганщині локалізовано і населеним пунктам вже нічого не загрожує.

Джерело: повідомлення МВС щодо поїздки Шмигаля, першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та голова ДСНС Миколи Чечоткіна на Луганщину

Пряма мова Шмигаля: "Від пожеж на Луганщині постраждали близько 19 тис. гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів, від 250 до 400 будинків. Пожежі локалізовані, населені пункти захищено".

Деталі: Водночас, за словами Ярового, в рамках кримінальних проваджень розглядається декілька версій причин пожеж: підпали, злочинна діяльність, наслідки сильного вітру та відсутність дощу протягом 4 місяців.

На місці пожеж продовжують працювати понад 2,5 тисяч осіб і авіація ДСНС – 3 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. З початку гасіння пожеж було здійснено 113 скидів (382 тон води).

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