Янукович програв апеляцію щодо держзради

Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо ек-президента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook

Пряма мова: "Вина Віктора Януковича не доведена, рішення суду виключно політичне. Воно буде оскаржене у Верховному суді в найкоротші терміни".

Деталі: На думку Сердюка, рішення Київського апеляційного суду показує, що "представники екс-президента Петра Порошенка досі впливають на судову систему і на рішення судів".

Захист Януковича продовжує наполягати на тому, що "Крим здали саме Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та інші особи, які прийшли до влади в результаті трагічних подій 2014 року".

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