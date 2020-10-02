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Янукович програв апеляцію щодо держзради

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:23
Янукович програв апеляцію щодо держзради

Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо ек-президента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook

Пряма мова: "Вина Віктора Януковича не доведена, рішення суду виключно політичне. Воно буде оскаржене у Верховному суді в найкоротші терміни".

Деталі: На думку Сердюка, рішення Київського апеляційного суду показує, що "представники екс-президента Петра Порошенка досі впливають на судову систему і на рішення судів".

Захист Януковича продовжує наполягати на тому, що "Крим здали саме Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та інші особи, які прийшли до влади в результаті трагічних подій 2014 року".

Передісторія:

  • Четвертий обраний Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію. Він переховується в Росії, президента якої - Володимира Путіна - Янукович просив про військову підтримку.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроєктом позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

Українська правда

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Теми: Януковичсправа про держзраду
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