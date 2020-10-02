Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Янукович програв апеляцію щодо держзради

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:23

Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо ек-президента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook

Пряма мова: "Вина Віктора Януковича не доведена, рішення суду виключно політичне. Воно буде оскаржене у Верховному суді в найкоротші терміни".

Деталі: На думку Сердюка, рішення Київського апеляційного суду показує, що "представники екс-президента Петра Порошенка досі впливають на судову систему і на рішення судів".

Захист Януковича продовжує наполягати на тому, що "Крим здали саме Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та інші особи, які прийшли до влади в результаті трагічних подій 2014 року".

Передісторія:

  • Четвертий обраний Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію. Він переховується в Росії, президента якої - Володимира Путіна - Янукович просив про військову підтримку.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроєктом позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

Українська правда
Теми: Януковичсправа про держзраду


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз ввів санкції проти чиновників Білорусі - але не Лукашенка

Янукович програв апеляцію щодо держзради

Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок – меморандум з Мінцифрою

Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

Усі новини...
Янукович
Суд зобов'язав НБУ виплатити банку із "сім'ї" Януковича 130 мільйонів
Марченко прокоментував призначення керівником одеської митниці чиновника часів Януковича
Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем
Останні новини
17:21
Українські пекарі прогнозують подорожчання хліба
16:59
Попит на комерційні авто в Україні збільшився на 28% – асоціація
16:50
Євросоюз ввів санкції проти чиновників Білорусі - але не Лукашенка
16:49
"МАУ" почне виконувати рейси Київ - Нью-Йорк лише навесні 2021 року
16:45
Тищенко відповів на плівки Лероса: фейки і "муральщина"
16:44
Клієнти Приватбанку за місяць обміняли монет номіналом 25 копійок на 3,3 мільйони
16:37
Кадиров взявся захищати Путіна від Навального
16:36
Стало відомо, яка частка компанії "Ковальська" на ринку бетону
16:23
Янукович програв апеляцію щодо держзради
16:18
Гендиректор "Ковальської" розповів, чому про іпотеку під 10% можна забути
Усі новини...