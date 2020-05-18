Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Апеляція Януковича: суд вирішив допитати Порошенка і Яценюка

Понеділок, 18 травня 2020, 14:04
Апеляція Януковича: суд вирішив допитати Порошенка і Яценюка

Апеляційний суд Києва, який розглядає апеляційну скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича, вирішив допитати п'ятого президента України Петра Порошенка та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook

Пряма мова: "Апеляційний суд Києва за клопотанням захисту, в зв'язку з неповним допитом в суді першої інстанції, прийняв рішення допитати А.Яценюка і П.Порошенка у справі про втрату Криму".

Деталі: Засідання призначене на 11.00, 15 червня 2020 року.

Що передувало: Про намір клопотати щодо допиту Порошенка захист Януковича заявляв ще в 2019 році. Попередній допит Порошенка у справі про держзраду Януковича відбувся 21 лютого 2018 року. Головуючий суддя Оболонського райсуду Києва тоді передчасно припинив допит п’ятого президента, тому що захист ставив тому питання, які не стосуються кримінального провадження.

Знати більше: Свідок №1. Як Порошенка допитували в суді про держзраду Януковича

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсправа про держзрадусудПорошенкоЯценюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: