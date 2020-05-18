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Апеляція Януковича: суд вирішив допитати Порошенка і Яценюка

Понеділок, 18 травня 2020, 14:04

Апеляційний суд Києва, який розглядає апеляційну скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича, вирішив допитати п'ятого президента України Петра Порошенка та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook

Пряма мова: "Апеляційний суд Києва за клопотанням захисту, в зв'язку з неповним допитом в суді першої інстанції, прийняв рішення допитати А.Яценюка і П.Порошенка у справі про втрату Криму".

Деталі: Засідання призначене на 11.00, 15 червня 2020 року.

Що передувало: Про намір клопотати щодо допиту Порошенка захист Януковича заявляв ще в 2019 році. Попередній допит Порошенка у справі про держзраду Януковича відбувся 21 лютого 2018 року. Головуючий суддя Оболонського райсуду Києва тоді передчасно припинив допит п’ятого президента, тому що захист ставив тому питання, які не стосуються кримінального провадження.

Знати більше: Свідок №1. Як Порошенка допитували в суді про держзраду Януковича

Передісторія:

Українська правда
Теми: Януковичсправа про держзрадусудПорошенкоЯценюк


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