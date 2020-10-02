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Місто президента: за Кривий Ріг боротиметься Вілкул та ще 7 кандидатів

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 17:38

У Кривому Розі на крісло мера міста претендують 8 кандидатів, серед який чинний глава 70-річний Юрій Вілкул.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Зокрема, серед кандидатів, окрім Вілкула, і Дмитро Шевчик від пропрезидентської "Слуги народу".

Шевчик – гендиректор ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" групи "Метінвест".

На початку вересня 18-річний син Шевчика збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.

Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематому потилиці, закритий перелом лівого плеча, забій грудної клітини, забій тазу.

Кандидат Шевчик в Facebook повідомив, що його син Марк "уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід".

Крім того, Шевчик з 2015 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від "Опозиційного блоку".

 

Вілкул займає пост мера Кривого Рогу уже 10 років. Він батько проросійського політика Олександра Вілкула, який тричі був народним депутатом (5 і 6-те скликання за списком "Партії регіонів", 8-ме скликання за списком "Опозиційного блоку").

Молодший-Вілкул у 2010 році очолив Дніпропетровську облдержадміністрацію, у тому ж році його батька Юрія обрали мером Кривого Рогу.

Олександр Вілкул брав участь у виборах президента України у 2019 році від партії "Опозиційний блок – Партія миру і розвитку", де набрав 4% голосів виборців.

Він також балотувався у нардепи за списком "Опоблоку", але у 2019 році партія не потрапила до Ради. Лише 6 представників партії потрапили до парламенту за мажоритаркою.

При уряді Азарова молодший-Вілкул був віце-прем’єр-міністром, а в 2015 році програв Борису Філатову на виборах мера Дніпра.

Чому це важливо: І Вілкул, і Шевчик пов'язані із олігархом Рінатом Ахметовим. Зокрема, Вілкул належить до умовної групи партнерів оліхарха в "Опозиційному блоці". А Шевчик, який також є членом "Опоблоку" в дніпровській облраді, ще й гендиректор підприємства ахметовської групи "Метінвест".

Українська правда
Теми: Кривий РігВілкулмісцева владавибори


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