Зеленський розповів про чітку позицію по Карабаху і військовій допомозі
Президент Володимир Зеленський порадив не зважати на слова окремих депутатів щодо можливості надання Україною військової допомоги в Карабаському конфлікті.
Джерело: виступ Зеленського в Чернівцях
Пряма мова Зеленського: "Давайте не плутати особисте висловлювання того чи іншого депутата… Це особисте висловлення. Ми живемо у вільній державі.
Що стосується мого ставлення до цього (Надання військової допомоги – ред.). Це повноваження верховного головнокомандувача. Тому таке питання навіть не може підійматись. Тут у нас зрозуміла і виважена позиція: ми закликаємо до діалогу між Азербайджаном і Вірменією і закликаємо до деескалації цього конфлікту.
Що стосується відносин з Азербайджаном, вони в останній рік-два особливі, це правда. Вони серйозні, потужні. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і вони так само завжди, коли ми говоримо про Крим, говорять, що була незаконна анексія Криму і завжди підтримують нашу цілісність".
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Передісторія:
- Нардепка від "Слуги народу" Людмилу Марченко напередодні в ефірі одного з телеканалів заявила, що Україна може надати військову і гуманітарну підтримку Азербайджану. На уточнююче запитання, чи дійсно мова саме про військову підтримку нардепка сказала: "Я впевнена, що якщо стане питання так гостро, то Україна точно не пройде повз".
- Вже після розголосу вона на своїй сторінці у Facebook заявила, що ЗМІ "неправильно трактували її вислів, бо мовляв, "не було жодної мови про надання зброї."
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав нардепів в умовах збройного протистояння інших держав зважувати кожне своє слово, а сторони конфлікту запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.