Зеленський розповів про чітку позицію по Карабаху і військовій допомозі

Президент Володимир Зеленський порадив не зважати на слова окремих депутатів щодо можливості надання Україною військової допомоги в Карабаському конфлікті.

Джерело: виступ Зеленського в Чернівцях

Пряма мова Зеленського: "Давайте не плутати особисте висловлювання того чи іншого депутата… Це особисте висловлення. Ми живемо у вільній державі.

Що стосується мого ставлення до цього (Надання військової допомоги – ред.). Це повноваження верховного головнокомандувача. Тому таке питання навіть не може підійматись. Тут у нас зрозуміла і виважена позиція: ми закликаємо до діалогу між Азербайджаном і Вірменією і закликаємо до деескалації цього конфлікту.

Що стосується відносин з Азербайджаном, вони в останній рік-два особливі, це правда. Вони серйозні, потужні. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і вони так само завжди, коли ми говоримо про Крим, говорять, що була незаконна анексія Криму і завжди підтримують нашу цілісність".

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