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Зеленський розповів про чітку позицію по Карабаху і військовій допомозі

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 18:29

Президент Володимир Зеленський порадив не зважати на слова окремих депутатів щодо можливості надання Україною військової допомоги в Карабаському конфлікті.

Джерело: виступ Зеленського в Чернівцях

Пряма мова Зеленського: "Давайте не плутати особисте висловлювання того чи іншого депутата… Це особисте висловлення. Ми живемо у вільній державі.

Що стосується мого ставлення до цього (Надання військової допомоги – ред.). Це повноваження верховного головнокомандувача. Тому таке питання навіть не може підійматись. Тут у нас зрозуміла і виважена позиція: ми закликаємо до діалогу між Азербайджаном і Вірменією і закликаємо до деескалації цього конфлікту.    

Що стосується відносин з Азербайджаном, вони в останній рік-два особливі, це правда. Вони серйозні, потужні. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і вони так само завжди, коли ми говоримо про Крим, говорять, що була  незаконна анексія Криму і завжди підтримують нашу цілісність".  

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Передісторія:

  • Нардепка від "Слуги народу" Людмилу Марченко напередодні в ефірі одного з телеканалів заявила, що Україна може надати військову і гуманітарну підтримку Азербайджану. На уточнююче запитання, чи дійсно мова саме про військову підтримку нардепка сказала: "Я впевнена, що якщо стане питання так гостро, то Україна точно не пройде повз".
  • Вже після розголосу вона на своїй сторінці у Facebook заявила, що ЗМІ "неправильно трактували її вислів, бо мовляв, "не було жодної мови про надання зброї."
  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав нардепів в умовах збройного протистояння інших держав зважувати кожне своє слово, а сторони конфлікту запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНагірний Карабах


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