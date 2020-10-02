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COVID-19: У Порошенка мовчать про його стан

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 18:54

У команді п’ятого президента Петра Порошенка утримуються від коментарів про стан його здоров’я після того як стало відомо, що політик захворів на COVID-19.

Джерело: представник команди Порошенка у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами співрозмовника УП, інформацію про стан Порошенка повідомлять через кілька днів та інформувати суспільство буде дружина політика і №1 у виборчому списку партії до київської міськради Марина Порошенко.

Зокрема, 1 жовтня Марина Порошенко повідомила, що отримала повторний негативний тест на COVID-19.

Вона зазначила, що поки її чоловік продовжує боротися з COVID-19, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради. 

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Раніше УП писала, що через хворобу експрезидент зовсім не їсть солодкого, але часом любить перекусити пиріжками з м'ясом.

Що було раніше: 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.

Передісторія:

  • Того ж дня стало відомо про хворобу глави партії "Голос" Кіри Рудик та нардепа "Слуги народу" Жана Беленюка.
  • Через спалах захворювання серед нардепів Верховна Рада вирішила піти на карантин. У жовтні парламентарі зустрінуться лише раз - 20 жовтня.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.

Знати більше: "Вина, кава, спорт та сигарети. Стиль життя Порошенка, Тимошенко і Зеленського"

Українська правда
Теми: ПорошенкоCovid-2019коронавірус


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