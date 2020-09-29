Порошенко захворів на Covid-19

П'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.

Джерело: Порошенко у Telegram

Пряма мова Порошенка: "Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.

Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!".

Нагадаємо: 29 вересня стало відомо, що глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19. Цього ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.

Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.