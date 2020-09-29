Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко захворів на Covid-19

Вівторок, 29 вересня 2020, 19:18

П'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.

Джерело: Порошенко у Telegram

Пряма мова Порошенка: "Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.

Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!".

Нагадаємо: 29 вересня стало відомо, що глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.

Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.

Українська правда
Теми: Порошенкокоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенко захворів на Covid-19

Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Суд у Росії збільшив досліднику сталінських репресій термін до 13 років колонії

Фокін заявив, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі

Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування

АРМА цікавиться майном Лероса

Усі новини...
Порошенко
У ДБР не відповіли, у скількох справах фігурує Порошенко
Виборці Порошенка тотально проти Лукашенка, а виборці Бойка - навпаки
Підозрілі транзакції: у файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
Останні новини
19:18
Порошенко захворів на Covid-19
19:10
Американська торговельна палата занепокоєна можливими змінами оподаткування
19:03
У Білорусі забирають статус ЗМІ у великого незалежного видання
19:00
Вірменія і Азербайджан продовжують бойові дії: десятки загиблих і поранених
18:55
Доходи в бюджет-2021 можна збільшити на понад 20 мільярдів - Рахункова палата
18:52
УАФ затвердила правила відвідування матчів під час карантину
18:40
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2 мільярда
18:26
Комітет Ради рекомендує Зеленському звільнити Фокіна
18:25
У наступному році Зеленський анонсує "Велику реставрацію"
18:03
Єреван: Туреччина збила вірменський винищувач, пілот загинув
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!