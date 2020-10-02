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Бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 19:18
Бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Джерело: штаб ООС

Деталі: У нічний час із інтервалом в 1 годину на ділянці поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем. Окрім того, по обіді противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Ситуацію в районі ООС називають контрольованою.

Нагадаємо: 2 жовтня волонтери оприлюднили відео, на якому, за їх словами, видно, як російські найманці підпалюють суху траву неподалік позицій Збройних сил на Луганщині.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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