Бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Джерело: штаб ООС

Деталі: У нічний час із інтервалом в 1 годину на ділянці поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем. Окрім того, по обіді противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Ситуацію в районі ООС називають контрольованою.

Нагадаємо: 2 жовтня волонтери оприлюднили відео, на якому, за їх словами, видно, як російські найманці підпалюють суху траву неподалік позицій Збройних сил на Луганщині.