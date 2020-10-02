Бойовики підпалювали траву на Луганщині – волонтери
Волонтери оприлюднили відео, на якому, за їх словами, видно, як російські найманці підпалюють суху траву неподалік позицій Збройних сил на Луганщині.
Джерело: спільнота волонтерів "Повернись живим"
Дослівно: "Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.
Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніші обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.
Деталі: На відео з 1:00 хвилини видно, як якісь люди розкидають вогнище у траву біля позицій ЗСУ. Волонтери запевняють, що це російські найманці.
Скільки було всього підпалів – невідомо. Окрім цього, ворог систематично використовує трасуючі кулі.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
- В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
- Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.