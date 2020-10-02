Бойовики підпалювали траву на Луганщині – волонтери

Волонтери оприлюднили відео, на якому, за їх словами, видно, російські найманці підпалюють суху траву неподалік позицій Збройних сил на Луганщині.

Джерело: спільнота волонтерів "Повернись живим"

Дослівно: "Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.

Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніші обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.

Деталі: На відео з 1:00 хвилини видно, як якісь люди розкидають вогнище у траву біля позицій ЗСУ. Волонтери запевняють, що це російські найманці.



Скільки було всього підпалів – невідомо. Окрім цього, ворог систематично використовує трасуючі кулі.

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