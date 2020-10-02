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Ще одна дитина померла від COVID-19 в Україні

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 23:52
Ще одна дитина померла від COVID-19 в Україні

У Рівненській області помер 13-річний хлопчик, у якого діагностували зараження коронавірусом.

Джерело: головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко, якого цитує пресслужба Рівненської ОДА

Пряма мова Бойка: "Хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Це пацієнт з онкологічною патологією. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних.

Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснене згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер".

Нагадаємо: 24 вересня в Україні від COVID-19 померла друга дитина.

За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, це наразі абсолютний рекорд з початку пандемії.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміядітиРівненська область
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