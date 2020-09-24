Друга дитина померла від COVID-19 в Україні

В Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померла друга дитини, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Джерело: Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 3 372 особи, з них 242 дитини, а також 172 медпрацівника. Було госпіталізовано 685 людей.

За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це – другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.

Одужали 1 788 пацієнтів – це приємний рекорд: за весь час пандемії такої кількості одужавших ще не було".

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 виявили у 188 106 осіб, із них 12 400 – діти, а 14 337 – медпрацівники.

За статистикою діти легше переносять коронавірусну хворобу і рідше хвороба протікає в них у важкій формі. Це було одним із аргументів, чому дітям у молодшій школі можна не вдягати маски.