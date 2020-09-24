Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Друга дитина померла від COVID-19 в Україні

Четвер, 24 вересня 2020, 09:42

В Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померла друга дитини, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Джерело: Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 3 372 особи, з них 242 дитини, а також 172 медпрацівника. Було госпіталізовано 685 людей.

За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це – другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.

Одужали 1 788 пацієнтів – це приємний рекорд: за весь час пандемії такої кількості одужавших ще не було".

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 виявили у 188 106 осіб, із них 12 400 – діти, а 14 337 – медпрацівники.

За статистикою діти легше переносять коронавірусну хворобу і рідше хвороба протікає в них у важкій формі. Це було одним із аргументів, чому дітям у молодшій школі можна не вдягати маски.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміядіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 3 372 нових хворих і рекордна кількість одужань

фото, відео, оновленоУ Мінську почалися зіткнення людей з силовиками: влада зігнала ОМОН та "тітушок"

Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі

Новини 23 вересня: інавгурація Лукашенка, Ахметов і Зеленський

фото, відеоУ Мінську ОМОН водометами розігнав невдоволених інавгурацією Лукашенка

документСБУ в суді підтвердила, що працювала по "вагнерівцях" прямо перед їх затриманням у Білорусі

Усі новини...
коронавірус
COVID в Україні: 3 372 нових хворих і рекордна кількість одужань
Професор Рюіті Морісіта: Боротьба з COVID-19 іноді нагадує пошуки чорної кішки в темній кімнаті
Світ перетнув позначку у 32 мільйони випадків коронавірусу
Останні новини
09:42
Друга дитина померла від COVID-19 в Україні
09:36
В Україну йдуть дощі і похолодання
09:28
Євросоюз уже офіційно чекає на нові вибори у Білорусі
08:56
COVID в Україні: 3 372 нових хворих і рекордна кількість одужань
08:35
Цепкало: Лукашенко – "політично мертвий", ЄС не варто приймати його послів
08:00
Головні новини середи і ночі: інавгурація Лукашенка, Ахметов і Зеленський
07:39
Окупанти стріляли із гранатомета біля Попасної – ООС
06:43
Протести в американському Луїсвіллі переросли у стрілянину
05:55
Китай побудував майже 400 таборів "перевиховання", зокрема для уйгурів
05:00
Світ перетнув позначку у 32 мільйони випадків коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!