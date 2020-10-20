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У російському сегменті МКС зламався туалет

Вівторок, 20 жовтня 2020, 00:46

У російському сегменті Міжнародної космічної станції зламався туалет. Наразі екіпаж намагається налагодити його роботу.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на космонавта Андрія Іванишина

Деталі: Космонавт повідомив про проблему з асенізаційні-санітарним пристроєм під час перемовин із Центром управління польотами, що транслювала NASA.

Спеціалісти припускають, що в пристрої міг утворитись бульбашка. Наразі екіпаж намагається усунути несправність. 

На МКС працює два туалета. Інший розташований в американському сегменті. 

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Українська правда


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