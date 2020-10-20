В российском сегменте МКС сломался туалет

В российском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Сейчас экипаж пытается наладить его работу.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на космонавта Андрея Иванишина

Детали: Космонавт сообщил о проблеме с ассенизационные-санитарным устройством во время переговоров с Центром управления полетами, что транслировала NASA.

Специалисты предполагают, что в устройстве мог образоваться пузырь. Сейчас экипаж пытается устранить неисправность.

На МКС работает два туалета. Другой расположен в американском сегменте.

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