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В российском сегменте МКС сломался туалет

Вторник, 20 октября 2020, 00:46
В российском сегменте МКС сломался туалет

В российском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Сейчас экипаж пытается наладить его работу.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на космонавта Андрея Иванишина

Детали: Космонавт сообщил о проблеме с ассенизационные-санитарным устройством во время переговоров с Центром управления полетами, что транслировала NASA.

Специалисты предполагают, что в устройстве мог образоваться пузырь. Сейчас экипаж пытается устранить неисправность.

На МКС работает два туалета. Другой расположен в американском сегменте.

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Украинская правда
Темы: космос
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