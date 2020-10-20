Трамп назвав "ідіотом" головного інфекціоніста США, який застерігає від COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі "ідіотом" та "катастрофою". Той закликає американців серйозно ставитись до коронавірусної хвороби.

Джерело: AFP

Деталі: Критика на адресу лікаря прозвучала під час дзвінка очільника Білого дому у свій передвиборчий штаб, що чули кілька журналістів.

"Люди втомились від цього (COVID-19 – УП). Люди втомились слухати Фаучі і всіх цих ідіотів", – сказав Трамп.

"Він тут вже 500 років", – сказав президент про керівника Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США 79-річного Фаучі.

"Якби ми його слухали, то мали б вже 700 чи 800 тисяч жертв коронавірусу", – заявив президент.

Зазначимо, що наразі від коронавірусу в США загинули близько 220 тисяч хворих.

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