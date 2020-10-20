Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп назвав "ідіотом" головного інфекціоніста США, який застерігає від COVID-19

Вівторок, 20 жовтня 2020, 01:59

Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі "ідіотом" та "катастрофою". Той закликає американців серйозно ставитись до коронавірусної хвороби.

Джерело: AFP

Деталі: Критика на адресу лікаря прозвучала під час дзвінка очільника Білого дому у свій передвиборчий штаб, що чули кілька журналістів.

"Люди втомились від цього (COVID-19 – УП). Люди втомились слухати Фаучі і всіх цих ідіотів", – сказав Трамп. 

"Він тут вже 500 років", – сказав президент про керівника Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США 79-річного Фаучі. 

"Якби ми його слухали, то мали б вже 700 чи 800 тисяч жертв коронавірусу", – заявив президент. 

Зазначимо, що наразі від коронавірусу в США загинули близько 220 тисяч хворих. 

Нагадаємо: 

  • За останню добу в США зареєстрували більше 45 тисяч нових випадків коронавірусу. Загалом на Сполучені Штати припадає найбільша частка підтверджених випадків захворювання – 8,4 млн із 40,5 млн зареєстрованих.

Українська правда
Теми: ТрампСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ

Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу

Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Facebook видалив сторінку Деркача

За 3 роки "бізнес шанованих людей" вивів з України $22 мільярди - голова податкової

МОЗ закликає по-максимуму працювати з дому і не ходити на наради

Усі новини...
Трамп
Трамп агітує: Голосуйте за мене, що вам втрачати
Головний інфекціоніст США запевняє, що Трамп більше не заразний 
Трамп заявив, що почуває себе сильним після одужання від COVID-19
Останні новини
01:59
Трамп назвав "ідіотом" головного інфекціоніста США, який застерігає від COVID-19
01:21
Росія виділить 8 млрд рублів на опріснення води в Криму
00:46
У російському сегменті МКС зламався туалет
00:17
У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 
23:54
Зеленський у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ
23:16
ЦВК звільнила весь склад Івано-Франківської обласної ТВК
22:57
В ЄС запустили систему взаємодії мобільних COVID-додатків
22:36
Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу
22:12
Новини економіки: ЗАЗ та російські авто, УЗ і карантин
22:05
фотоМін‘юст США звинуватив 6 офіцерів ГРУ у кібератаках в усьому світі, в тому числі в Україні
Усі новини...