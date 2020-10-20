Трамп назвав "ідіотом" головного інфекціоніста США, який застерігає від COVID-19
Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі "ідіотом" та "катастрофою". Той закликає американців серйозно ставитись до коронавірусної хвороби.
Джерело: AFP
Деталі: Критика на адресу лікаря прозвучала під час дзвінка очільника Білого дому у свій передвиборчий штаб, що чули кілька журналістів.
"Люди втомились від цього (COVID-19 – УП). Люди втомились слухати Фаучі і всіх цих ідіотів", – сказав Трамп.
"Він тут вже 500 років", – сказав президент про керівника Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США 79-річного Фаучі.
"Якби ми його слухали, то мали б вже 700 чи 800 тисяч жертв коронавірусу", – заявив президент.
Зазначимо, що наразі від коронавірусу в США загинули близько 220 тисяч хворих.
Нагадаємо:
- За останню добу в США зареєстрували більше 45 тисяч нових випадків коронавірусу. Загалом на Сполучені Штати припадає найбільша частка підтверджених випадків захворювання – 8,4 млн із 40,5 млн зареєстрованих.